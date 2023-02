O mireasă a înlocuit florile din buchetul de nuntă cu ceapă roșie Doi tineri provenind din doua familii instarite din Filipine și-au dorit ca nunta lor sa fie un moment aparte. Mireasa a decis sa poarte in loc de tradiționalul buchet de mireasa o legatura generoasa de ceapa roșie. Inclusiv domnișoarele de onoare au avut buchete din ceapa. Leguma este extrem de scumpa in Filipine și a devenit imposibil de procurat de oamenii de rind. Acest cuplu din Iloilo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

