- O asistenta de 31 de ani a comis 20 de crime. Ea a ucis 20 de pacienti, otravindu-i si a recunoscut ca a comis oribila fapta. Asistena si-a otravit pacientii, care au murit pe tura unei colege, astfel incat sa nu fi nevoita sa le sune familiile si sa le anunte ca bolnavii au murit

- Un accident s-a produs astazi in Ramnicu Sarat, unde o masina s-a rasturnat intr-un sant. Soferul a reusit sa iasa din masina si le-a salvat pe cele doua persoane alaturi de care era.

- Chiar daca este mama și are o familie, Andreea Balan evita sa intre in bucatarie. Artista a dezvaluit ca nu știe sa gateasca. Ea se crede insa o norocoasa, intrucat soțul sau o suplinește cu brio. Andreea Balan se simte o femeie implinita, pe toate planurile. Are o familie frumoasa, este mama și este…

- Un barbat de 48 de ani din satul Balabanești, Criuleni, a fost reținut de polițiști și, mai apoi, arestat preventiv, fiind suspectat de omorul fostei concubine. Potrivit informațiilor, la 1 iunie curent, o femeie a solicitat ajutorul poliției din Criuleni de a fi gasita prietena sa,…

- Ies la iveala detalii halucinante despre crima oribila din Vaslui, unde o femeie in varsta de 33 de ani si-a ucis bebelusul nou-nascut, imediat dupa ce l-a adus pe lume. In fata anchetatorilor, femeia a spus de ce a luat aceasta decizie.