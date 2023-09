O minoră dispărută din Germania a fost găsită într-un microbuz la Calafat O fata de 16 ani, care a fost declarata disparuta in Germania, a fost gasita de polițiștii de frontiera din Calafat intr-un microbuz, scrie gandul.ro Potrivit Poliției de Frontiera, fata de 16 ani, cetatean grec, a fost identificata la Calafat in timp ce incerca sa iasa din tara. Ea se afla intr-un microbuz care s-a prezentat la control in jurul orelor 10:00. Politistii de frontiera au descoperit ca asupra acesteia exista o alerta de persoana disparuta, emisa cu o zi inainte, de autoritatile din Germania. Cea care a reclamat disparitia a fost mama minorei, care a declarat ca stia de intentia fetei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

