Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 16 ani din Apoldu de Sus, aflata in orasul Brno din Cehia, este cautata de politistii din Sibiu, dupa ce aceasta nu a mai putut fi contactata de familie din data de 6 septembrie.

- Polițiștii și familia o cauta pe o adolescenta de 13 ani din Petrila, județul Hunedoara, care a fost rapita de pe strada, luni seara, de un barbat de 28 de ani, din Murfatlar, județul Constanța. Din primele informații, cei doi se cunoșteau din Anglia.Polițiștii au intocmit dosar de cercetare penala…

- Astazi la ora 12:00, la Balți va avea loc ședința Guvernului Republicii Moldova, informeaza Noi.md Pe agenda Guvernului se regasesc mai multe decizii importante, inclusiv pentru locuitorii regiunii de nord a țarii. Urmeaza a fi aprobat avizul Guvernului la proiectul Legii privind statutul municipiului…

- Ședința din 6 iulie curent a Guvernului Republicii Moldova se va desfașura in municipiul Balți. Pe agenda Guvernului se regasesc mai multe decizii importante, inclusiv pentru locuitorii regiunii de nord a țarii. Astfel, urmeaza a fi aprobat avizul Guvernului la proiectul Legii privind statutul municipiului…

- In jurul orei 00:45, in localitatea Gauzeni, raionul Șoldanești, o adolescenta a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a consumat bauturi alcoolice peste masura. Incidentul a avut loc noaptea trecuta. Astfel, potrivit datelor preliminare, victima este o adolescenta in varsta de 14 ani. Minora a fost…

- Un adolescent de 18 ani a fost luat la bataie, in weekend, pe un teren de sport din Rebrișoara. Se pare ca acesta ar fi intrat in conflict cu fiul agresorului, un barbat de 40 de ani, din localitate. In ciuda faptului ca incidentul a fost filmat, iar polițiștii au intrat in posesia filmarii, victima…

- Astazi, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si specialisti din cadrul ANITP Constanta au desfasurat activitati preventive alaturi de politisti din cadrul Politiei Statiunii Neptun.In cadrul acestor activitati au fost vizati atat administratorii unitatilor de cazare din statiunile…