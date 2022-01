Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza cercetari in vederea depistarii unei femei, in varsta de 48 de ani, din Lugoj, care a disparut de acasa. Lidia-Marcela Henci a plecat in 9 ianuarie de la domiciliul sau de pe strada Aleea Brazilor din municipiul Lugoj și nu a mai revenit.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei fete, in varsta de 13 ani, disparuta din localitatea Sacalaz. In data 10 ianuarie, Irina Mistreanu a plecat de la domiciliul sau din Sacalaz, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea 1.40 m, 40…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut o femeie, in varsta de 48 de ani, care ar fi șantajat un barbat de cetațenie straina, cu prezentarea unor materiale foto compromițatoare cu acesta tuturor membrilor familiei. Femeia a fost surprinsa…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 14 ani, disparut de la domiciliul sau din municipiului Lugoj. In cursul zilei de azi, 11 noiembrie a.c., politistii timiseni au fost sesizati cu privire la disparitia unui minor, de…

- Ea a relatat polițiștilor faptul ca barbați necunoscuți au patruns in locuința, au folosit un spray lacrimogen, au imobilizat-o și amenințat-o cu acte de violența solicitandu-i sa le spuna unde iși pastreaza banii. Barbații au plecat din locuința cu suma de 3.100 de lei și 100 de euro.Polițiștii Serviciului…

- Polițiștii efectueaza verificari pentru identificarea persoanelor banuite de comiterea unei talharii calificate. Aseara, la ora 21.11, Poliția Stramtura a fost sesizata prin 112 despre faptul ca o femeie de 76 de ani din localitate, a fost victima unei talharii. Ea a relatat polițiștilor faptul ca barbați…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii a doua persoane, o femeie in varsta de 66 de ani, disparuta din localitatea Seceani, și un minor in varsta de 14 ani, disparut de la domiciliul sau din municipiului Lugoj. Femeia are 1,60…