- O femeie de 43 de ani din localitatea prahoveana Meri a ajuns la spital, dupa ce a fost muscata in zona fetei de un caine. Proprietarul cainelui a fost amendat de politisti cu 500 de lei, informeaza Agerpres. Politistii au fost sesizati de fiul femeii. In timp ce se deplasa pe o strada din satul Meri,…

- O femeie de circa 40 de ani, pasagera a unui microbuz ce efectueaza curse pe ruta Onești – Bacau, a fost batuta de șoferul mașinii, furios din cauza ca aceasta nu s-ar fi așezat pe scaun, scrie Buna Ziua Bacau. IPJ transmite ca a identificat agresorul, un barbat de 56 de ani, pe numele caruia a fost…

- Un barbat de 73 de ani este cercetat de politisti, dupa ce fost filmat carand mai multe cruci furate din cimitirul din Bobicesti, informeaza publicația locala Gazeta Noua , care preia date IPJ Olt. Polițiștii din Bobicești s-au sesizat din oficiu, dupa ce, pe o retea de socializare, a aparut o filmare…

- In sprijinul copilului au intervenit, in prima instanta, salvamontistii din statiune, acestia efectuand manevrele de resuscitare si solicitand ajutorul Ambulantei din Lupeni, potrivit Agerpres."La locul solicitarii, echipajul a gasit minorul in stop cardio-respirator. S-au continuat manevrele de resuscitare…

- O femeie de 25 de ani din Gorj a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de roata unui microbuz care s-a desprins in mers. Accidentul mai puțin obișnuit a avut loc miercuri dimineața, pe raza comunei Balești. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și fac cercetari pentru…

- Este ancheta la Spitalul Județean Slatina dupa ce un bebeluș de 6 luni a murit la cateva ore dupa ce a fost externat. Copilul internat cu o infecție respiratorie a fost trimis acasa de medici ca fiind sanatos. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și așteapta rezultatele necropsiei.