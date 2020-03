O minora din Mangalia a disparut de la domiciliu. Politistii sunt in cautarea ei

Stiri pe aceeasi tema

- Petrisor Sebastian G., un baiat de 14 ani, a fost gasit mort dupa ce fusese dat disparut acum 6 zile. Baiatul a disparut din satul Gușiței, comuna Dimitrie Cantemir, iar apropiatii sai nu aveau nici cea mai vaga idee unde ar putea fi. Marti seara, dupa 6 zile de la disparitie, trupul fara viata al baiatului…

- O fata de 18 ani din comuna gorjeana Bengești-Ciocadia, este de negasit, dupa ce a disparut de la locuința bunicilor. Astfel, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați de un barbat, de 64 de ani, din comuna Bengești Ciocadia, despre faptul ca nepoata sa Costea Patricia Adina, de…

- In data de 25.02.2020, in jurul orei 19:10, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de reprezentanta unui centru maternal din municipiul Hunedoara cu privire la faptul ca, la data de 25.02.2020, in intervalul orar 18.00 – 19.00, minora GALAȚAN-BALAN PETRONELA, de 17 ani (foto), a plecat voluntar…

- In data de 16.02.2020, la ora 16.30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat din Deva cu privire la faptul ca, in data de 15.02.ac, in jurul orei 19.00, fiica sa, MOCAN Ana-Maria Denisa (foto), a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Minora nu a mai lipsit…

- Polițiștii au gasit-o pe fata de 12 ani din Apața, județul Brașov, data disparuta de tatal ei in urma cu doua zile. Minora, care a disparut in uma cu doua saptamani, dar pe care a tatal ei a dat-o disparuta in urma cu doua zile, a fost gasita teafara, pe raza orașului Rupea. „In urma activitaților investigativ-operative…

- O fata de 13 ani din Ocnele Mari este cautata de politisti dupa ce, duminica, a disparut de acasa. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Valcea, polițiștii valceni au fost sesizați, ieri, de familia numitei RUSZI MARIA-ADRIANA, in varsta de 13 ani, din orașul Ocnele Mari, cu privire…

- La data de 28.12.2019, in jurul orei 11:30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat in varsta de 57 de ani, din Deva, cu privire la faptul ca fratele sau, POPA DAN-ALIN, de 50 ani, din municipiul Deva, in data de 25.12.2019, in urma unor discuții in contradictoriu cu mama sa, a plecat…