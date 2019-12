O familie din apropiere de Timișoara este in culmea disperarii, inainte de sarbatori, dupa ce fata lor a disparut. In varsta de 14 ani, minora a fost vazuta ultima data ieri, in data de 18 decembrie, in Giarmata. Adriana Curalariu, in varsta de 14 ani, a plecat din Giarmata, catre școala, in Timișoara, iar dupa […] Articolul O minora din Giarmata, vazuta ultima data la școala, in Timișoara, disparuta inainte de sarbatori a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .