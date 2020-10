Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la domiciliu in data de 24 octombrie, insa pana in prezent nu s-a mai intors.Citește și: STUDIU Pacienții cu ficat gras sunt mult mai puternic expuși la virusul Sars-Cov-2 „Daca o vedeti, nu ezitati…

- O minora in varsta de 15 ani, din satul Bagara, comuna Aghireșu, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, in data de 12 octombrie, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Adolescenta, in varsta de 17 ani, a plecat ieri de acasa dupa ce a avut cateva discuții in contradictoriu cu tatal sau. Fata nu s-a mai intors, iar acum atat familia cat și polițiștii o cauta. Cei care ați vazut-o sunteți rugați sa sunați la Poliția Maramureș. Ca și semnalmente, fata are aproximativ…

- Politistii cauta o minora, de 17 ani, din Medieșu Aurit, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. La data de 25 septembrie, polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca Ariadna Georgiana Moroz, de 17 ani, din localitatea Medieșu Aurit, a plecat de la domiciliu,…

- Politistii au solicitat, luni, sprijinul populatiei pentru a gasi o minora de 13 ani care a disparut de acasa in urma cu o saptamana, din localitatea Saros pe Tarnave, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Daca ati vazut-o, anuntati urgent Politia! Politistii sibieni cauta o minora in…

- O minora de 13 ani din judetul Botosani este cautata de politisti dupa ce a disparut de la domiciliu in urma cu trei zile, transmite portalul local Stiri.botosani. Ioana-Ecaterina Condurache, 13 ani, a plecat de la domiciliu in cursul nopții de miercuri spre joi, iar pana in prezent nu a revenit și…

- Este alarma in Botoșani, dupa ce Ecaterina-Ioana, o minora de doar 13 ani a disparut de acasa, fara urma! Oamenii legii nu au ramas impasibil la un asemenea caz, astfel ca au transmis un apel public catre populație!

- Dupa ce cazul Alexandrei Maceșanu și al Luizei Melencu a ingrozit intreaga țara, este alarma din nou la Caracal. O minora de doar 16 ani a disparut de acasa de aproape doua saptamani, iar de atunci nu a mai fost nici urma de ea. Iata ce au anunțat polițiștii!