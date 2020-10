O mini-ediţie simbolică a Festivalului de Film de la Cannes debutează marţi în Franţa Festivalul de Film de la Cannes, anulat in primavara din cauza crizei sanitare, va organiza incepand de marti o mini-editie simbolica, deschisa pentru public, cu dorinta de a transmite un mesaj de speranta reprezentantilor celei de-a saptea arte, profund afectata in acest an de pandemia de COVID-19, informeaza AFP. Programul acestei mini-editii, care va avea loc de marti pana joi, include proiectii organizate pentru patru filme, dintre care doua sunt frantuzesti, provenite din randul peliculelor care au primit eticheta "selectia oficiala Cannes 2020" - ce cuprindea initial 56 de productii cinematografice.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

