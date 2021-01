Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Ouatu trece prin cele mai grele clipe, asta deoarece cantarețul a anunțat astazi pe contul sau de socializare ca fratele lui mai mare s-a stins din viața! Cine era Thedor Ouatu și cu ce se ocupa in viața de zi cu zi!

- Carantina impusa in localitațile ilfovene metropolitane din jurul Capitalei lasa loc de trecere in și din București. In Popești Leordeni și-n Bragadiru, de exemplu, intra cine vrea, iese cine vrea, cand vrea și mai ales pe unde vrea. Cine are chef poarta masca, cine n-are nu poarta. Viața decurge ca…

- Inspectoratul Național de Poliție a lansat o campanie motivaționala in care ii incurajeaza pe polițiștii din țara noastra sa-și impartașeasca istoriile de viața. Astfel, Poliția incearca sa-i motiveze pe angajații sai la noi succese și victorii. Principiul de care se ghideaza campionului Stanislav…

- Situatie halucinanta. Un artist din Romania a fost amenintat cu amenda de politie pentru ca iesise din casa dupa ora 23:00. Desi viata lui era in pericol, oamenilor legii nu le-a pasat. Momente cumplite pentru un artist roman Armin Nicoara a trait momente cumplite seara trecuta. Artistul a fost amenintat…

- "Are nevoie urgenta de un spatiu la ATI. Nu este niciun loc in tara si nu stiu incotro sa vorbesc, sa sun. Va rog din suflet, daca stiti un loc in tara, va rog din suflet dati-mi un apel, un mesaj. Va rog, ajutati-ma sa salvam o viata. Omul acesta nu a facut rau la nimeni, a ajutat pe cine a putut,…

- Un absolvent al Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, tanar polițist și șef de post intr-o comuna din Galați, a fost cel care, prin curaj și datorita unei bune pregatiri, a reușit sa salveze viața unui șofer implicat intr-un accident rutier petrecut chiar sub ochii sai.

- Trei fetite, intre care un bebeluș de doar opt luni, au fost gasite moarte de oamenii legii dupa ce chiar mama lor a sunat la Poliție și a anunțat ca le-a curmat viața. Femeia a marturisit și ca urmeaza sa-și ia viața. Cand au ajuns la ea, polițiștii au gasit-o in viața, dar cu rani […] Source

- Victima era un profesor de istorie in Conflans Sainte-Honorine, in regiunea pariziana. Profesorul a fost ucis nu departe de colegiul in care lucra. Faptele s-au petrecut in jurul orei locale 17:00 (15.00 GMT). Suspectul a fost impuscat mortal Politistii din brigada anti-criminalitate din Conflans Saint-Honorine,…