O mină marină descoperită în Marea Neagră, la 13 km est de Sulina Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit marți o mina marina in Marea Neagra, la circa 13 km est de localitatea Sulina (7 mile marine). Mina s-a retras in apele teritoriale ale Ucrainei, iar autoritațile ucrainene au transmis Garzii de Coasta ca vor distrugere mina. Descoperirea a venit in urma unei informații de la o nava comerciala. Polițiștii s-au deplasat la locul indicat cu o nava din dotarea Garzii de Coasta și au monitorizat mina in deriva. La un moment dat, mina a ieșit din campul vizual al polițiștilor de frontiera, intrand in apele ucrainene, potrivit comunicatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

