- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a mai afirmat presedintele. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, a fost anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului sub titlul: "Cerem demisia incompetentei VV Dancila!". Protestul este anunțat pe Facebook de comunitațile "Coruptia ucide", "Reușim" si "Rezistenții din…

- In jur de 150 de medici, asistenti, infirmiere si brancardieri de la sectiile de ATI, urologie si chirurgie de la Spitalul Clinic Fundeni din Capitala au iesit miercuri dimineata in fata institutiei pentru a protesta fata de problemele aparute dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de…

- Circa 3.000 de persoane protestau duminica seara in fața Guvernului cerand demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii au ieșit in strada in ciuda vremii geroase. Se scandeaza „Hoții! Hoții!”, „Tudorel, demisia!”, „PSD, ciuma roșie!” și „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, potrivit HotNews.ro.…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD. La Iasi s-au…

- Peste 300 de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Victoria, dupa anuntul lui Tudorel Toader privind cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Oamenii s-au strans la scurt timp, dupa anuntul ministrului Justitiei. Ei protesteaza fata de Guvern si de solicitarea…

- In aceste momente, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului sef al DNA, oamenii au iesit in strada, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta.Protestatarii scandeaza: "DNA sa vina sa va ia" si "Nu scapati ", "Hotii", "Tudorel,…