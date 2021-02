Vineri, intre orele 11,00-13,00, salariații COS Targoviște vor fi prezenți in fața sediului Ministerului Economiei, cu solicitarea de finalizare a procedurii de preluare de catre statul roman a activelor funcționale ale COS Targoviște, prin dare in plata in contul datoriilor fiscale.

"Combinatul de Oțeluri Speciale este singurul care ne-a mai ramas. Noi stim sa facem oțel. Daca pierdem combinatul, pierdem tradiția oțelului in Romania. Avem o luna de zile in care putem sa rezolvam, calendaristic. Daca se declanseaza procedura de faliment, statul nu are perspective sa mai recupereze ceva",…