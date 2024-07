Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va fi prezent, sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, unde va tine traditionalul discurs pornind de la tema centrala a evenimentului „Pe drumul drept". Numarul invitatilor romani inclusi in program este redus.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, participa si in acest an la Universitatea de Vara „Tusvanyos”, care se va desfasura in perioada 23-28 iulie la Baile Tusnad. Premierul ungar este așteptat sa ia cuvantul sambata dupa-amiaza, venind cu un discurs cel mai probabil controversat, la fel ca anii trecuți,…

- Zsolt Nemeth, seful comisiei pentru afaceri externe din parlamentul ungar si fondatorul Universitatii de vara de la Baile Tusnad, a indemnat, marti, la un „dialog mai bun in locul confruntarii, chiar si in conditiile politice de astazi”, si a estimat ca editia din acest an a evenimentului va fi un „pas…

- Zsolt Nemeth, seful comisiei pentru afaceri externe din parlamentul ungar si fondatorul Universitatii de vara de la Baile Tusnad, unde sambata, 27 iulie, va sustine un discurs si premierul ungar Viktor Orban, a indemnat marti la un "dialog mai bun in locul confruntarii, chiar si in conditiile politice…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns luni, la Beinjing, pentru a discuta cu Xi Jinping, președintele Chinei. ”Misiunea de pace a premierului Viktor Orban continua”, a anunțat, luni, Betalan Havasi, șeful de presa al premierului Ungariei, citat de agențiile de presa. Aceasta este a treia vizita…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a carui tara detine presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, a sosit marti dimineata la Kiev pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar. Potrivit oficialului, principalul…

- Un ofiter de politie german, in varsta de 61 de ani, a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui accident rutier, in timp ce il escortau pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, catre aeroportul din Stuttgart. Premierul Ungariei se intorcea de la meciul nationalei ungare cu Scotia,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca guvernul de la Budapesta este capabil și dispus sa-l sprijine pe Klaus Iohannis, președintele Romaniei, pentru funcția de secretar general al NATO. In martie, Iohannis a declarat ca va candida pentru postul de secretar general al NATO și a subliniat la…