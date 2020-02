Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Vanatori este cercetat pentru trafic si consum de droguri, fiind acuzat ca ar fi cultivat la domiciliu seminte de cannabis. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, politistii specializati in…

- Ieri, 17 februarie, polițiștii au identificat in trafic un tanar care au condus ilegal pe drumurile publice. Este vorba despre un minor in varsta de 14 ani, din județul Satu Mare, care a fost oprit in trafic, la ora 15.10, pe D.J. 109, in Seini, in timp ce conducea un moped, fara a detine permis […]…

- Ieri, 13 februarie 2020, in jurul orei 22,10, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce acționau impreun cu jandarmii pe raza localitații Tatarlaua din comuna Cetatea de Balta, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Tarnaveni, județul Mureș. In urma verificarilor…

- Fondatorul unei companii de constructii din Capitala a fost retinut de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acesta este banuit ca ar fi pretins 1.500 de euro de la un barbat pentru a-i rezolva o problema legata de darea in exploatare a unui bloc locativ.

- Astazi, 4 februarie 2020, in jurul orei 04.30, polițiștii din Campeni l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Revoluției 1848 din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Sambata, 25 ianuarie 2020, in jurul orei 13.50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Șibot, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un tractor fiind sub influența alcoolului și deținand un permis de conducere necorespunzator…

- Ziarul Unirea Implicat intr-un accident in timp ce conducea baut: Barbat de 30 de ani, din Cugir cercetat pentru conducere sub influența alcoolului La data de 18 decembrie 2019, in jurul orei 16,30, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Gheorghe…

- Ieri, 2 decembrie 2019, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Tatarlaua, comuna Cetatea de Balta, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…