Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de masini noi in Europa s-au deteriorat si mai mult in februarie, dupa ce au atins un minim record in ianuarie, deoarece intreruperile lantului de aprovizionare au continuat sa afecteze sectorul auto din intreaga regiune, potrivit datele Asociatiei producatorilor de automobile din regiune…

- Vaccinarea masiva anti-COVID a cetatenilor din multe tari si varianta Omicron mai putin agresiva au adus o raza de optimism in industria turismului. Potrivit ETC, peste 60- dintre europeni isi fac planuri de vacanta. Top-ul destinatiilor preferate de europeni la inceputul anului 2022 este condus de…

- Alte 5615 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 870 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 31 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10 - Romania, 9 - Ucraina, 5 - Germania, 2 - Marea Britanie,…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 44 sint asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Rominia, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 9-Rusia, 6-Ucraina, 5-Spania, 4-Franța, 4-Irlanda, 3-Italia, 4-Marea…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…

- Israelul va primi incepand cu 9 ianuarie straini vaccinați impotriva COVID sau trecuți prin boala din tari cu risc mediu, a anuntat luni Ministerul Sanatatii israelian, potrivit Agerpres. Este prima schimbare pe care țara o face in ceea ce privește calatoriile internaționale, dupa ce a interzis la finalul…