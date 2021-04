Stiri pe aceeasi tema

- Mandria de a fi timișorean, siguranța sau costul sunt cateva zone in jurul carora pot fi concepute intervenții pentru a reduce utilizarea autovehiculelor personale, a spori calitatea aerului și a promova un stil de viața sanatos și activ in Timișoara, spune un studiu realizat la Londra.

- Copiii sub 10 ani produc mai mulți ANTICORPI impotriva COVID-19. Ce au descoperit specialiștii Descoperire in lumea medicala. Copiii cu varste mai mici de 10 ani prezinta niveluri de anticorpi mai mari dupa infectarea cu noul coronavirus in comparatie cu adolescentii si cu adultii, potrivit unui studiu…

- A aparut ediția online a nr. 194/martie 2021 al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei municipiului Zalau. Detalii pe caiete-silvane.ro . Ediția tiparita va fi…

- Cainii i-au insotit fara indoiala pe primii oameni care au pasit pe continentul nord-american, potrivit unui studiu publicat miercuri, ai carui autori au descoperit ramasitele vechi de peste 10.000 de ani ale unui exemplar din familia canidelor, informeaza AFP. Primii oameni au migrat…

- Un spray antiviral nazal dezvoltat in SUA blocheaza transmiterea coronavirusului SARS-CoV-2 la dihori. Cercetatorii de la Universitatea Columbia din SUA, care au dezvoltat medicamentul, cred ca acesta poate preveni infectia si la oameni, inclusiv in cazul noilor variante de coronavuirus, relateaza EFE,…

- A fost desemnata componenta echipajului care va transporta primii turisti catre Statia Spatiala Internationala. Este vorba despre doi antreprenori americani, un investitor canadian si un om de afaceri care detine si licenta de pilot din Israel. Un fost astronaut NASA va fi comandantul misiunii, care…

- "Mai este cineva normal la cap dupa aproape un an de pandemie?!" scrie pe facebook, Claudiu Obogeanu, cu trimitere la recenta campanie de vaccinare, iata ce spune acesta in continure."Vad oameni pe care ii consideram oameni serioși cu mesajul la poza de profil și eu ma vaccinez!!! Ce treaba are toata…