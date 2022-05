Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a fost adus din Olanda la varsta de un an, iar mii de oameni vin sa-l admire.Recent, complexul de agrement s-a imbogatit cu patru exemplare noi de animale, o zebra, canguri pitici, precum si o femela alpaca.Intins pe o suprafata de aproximativ 10 hectare, parcul adaposteste peste 100 specii de…

- Cand am primit la redacție un apel din partea unei doamne care locuiește in cartierul Matei Basarab și care ne spunea ”veniți sa filmați, ca au aparut șerpii printre blocuri!” am crezut ca e o gluma. ”Au inchis gradina zoologica și acum creaza un habitat natural pentru reptile in cartiere” a mai spus…

- O femeie de 49 de ani din Londra s-a casatorit cu pisica ei, satula de proprietarii care nu-i permiteau sa stea in chirie cu animalul de companie, informeaza Observatornews . O femeie s-a casatorit cu… propria ei pisica. Ceremonia a fost tinuta de un prieten hirotonisit, care poate oficia legal casatorii. …

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Profit News TV, despre situatia CFR Marfa, companie aflata in proces de faliment, ca a prezentat Comisiei Europene trei scenarii, iar cel pe care il prefera, fiind si cel mai simplu, este sa se aplice la CFR Marfa scenariul Alitalia,…

- Un clip video postat zilele trecute pe pagina de Facebook a gradinii zoologice din Harkov, Feldman Ecopark, arata mai mulți canguri și wallabii evacuați cu o duba, dupa ce țarcurile lor au fost afectate de bombardamentelor trupelor ruse.

- Avem un talent incredibil la demararea de proiecte seculare. Daca azi pornești cu gandul sa ridici un stadion, o sala, un bazin, un ciot de autostrada, un sistem de incalzire, cam orice, exista mari șanse ca acel proiect sa fie derulat pe durata a șapte-opt mandate, iar daca acele mandate sunt duse…

- In țara noastra tocmai ce a ajuns un refugiat ucrainean cat se poate de special. Nu este vorba despre o persoana, ci este vorba despre un leu, mai cu seama despre Leul Simba, care este și mascota orașului Zaporojie, din Ucraina.