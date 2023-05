Stiri pe aceeasi tema

- Incoronarea Regelui Charles a fost sarbatorita cu dansuri și cantece in insula Tanna, din Pacific, unde monarhul britanic este considerat fiu de zeu intrucat oamenii de aici il venereaza pe prințul Philip, tatal suveranului, de peste jumatate de secol.

- Prințul Harry, „oaia neagra” a familiei regale britanice, a participat sambata la ceremonia de incoronare a tatalui sau ca rege al Marii Britanii, insa nu s-a aflat deloc sub lumina reflectoarelor. Prințul rebel a fost mai degraba o prezența discreta, ținut la distanța de fratele și tatal sau.

- Sase activisti antimonarhie au fost arestati sambata dimineata la Londra, in timp ce se pregateau sa manifesteze impotriva incoronarii regelui Charles al III-lea, au declarat pentru AFP organizatorii protestului.

- Peste 29.000 de ofițeri de poliție vor fi desfașurați pentru ca incoronarea celui de-al 39-lea monarh al Regatului Unit al Marii Britanii sa aiba loc in condiții optime, ca parte a uneia dintre cele mai mari provocari de securitate.

- Donald Trump a criticat absenta succesorului sau Joe Biden de la incoronarea regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata. Fostul presedinte american a dat asigurari ca el ar fi mers daca ar fi fost inca la putere, relateaza AFP.

- SUA intentioneaza sa deschida o ambasada in insula Vanuatu din Pacificul de Sud, a anuntat vineri Departamentul de Stat, in conditiile in care administratia de la Washington incearca sa contracareze influenta crescanda a Chinei in regiune, scrie Rador."In conformitate cu strategia SUA pentru Indo-Pacific,…

- Un nou roman James Bond va fi publicat cu ocazia incoronarii regelui Charles III in luna mai, in care cel mai cunoscut dintre spionii britanici va incerca sa impiedice un atac care perturba ceremonia regala, a anuntat vineri editorul cartii, anunta AFP. Ian Fleming Publications, compania care detine…

- Militarii americani și japonezi au simulat ocuparea unei insule din Oceanul Pacific. Astfel de exerciții au loc de doua ori pe an și au ca scop imbunatațirea modului in care cele doua armate lupta impreuna.