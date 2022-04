O mica biserica ortodoxa rusa a ars de Paste, la Paris, relateaza AFP. Teza unui accident este privilegiata, au precizat pompierii. Interiorul Bisericii Sfantul Serafim de la Sarov este situata in arondismentul al XV-lea din Paris. Biserica mica din lemn ”a fost distrus in inregime de foc” duminica seara. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Potrivit primelor elemente, ”credinciosi ar fi instalat panze si ar fi aprins lumanari in vederea pregatirii slujbei, iar apoi au iesit din cladire”, a declarat AFP o sursa din cadrul politiei. ”Imi exprim intreaga solidaritate cu credinciosii de…