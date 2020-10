Stiri pe aceeasi tema

- O mexicanca in varsta de 103 ani care suferea de o grava boala pulmonara cronica s-a vindecat de COVID-19 dupa ce a fost internata timp de 11 zile, a informat Institutul mexican de securitate sociala (IMSS), transmite agerpres.ro.

- Chirurgul Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19, iar in prezent este internat la Institutul ”Matei Balș” din București, conform antena3.ro. Forma de infectare cu COVID a chirurgului nu este una ușoara, el nu este intubat, dar primește oxigen, aceasta procedura fiind folosita pentru mulți dintre pacienții…

- Ultimele date analizate de direcțiile de sanatate publica și Institutul de Sanatate Publica, dupa interpretarea analizelor a aproape 8.000 de romani, arata ca aproape 4% din populația țarii a dezvoltat anticorpi la COVID-19. Intr-un interviu acordat Europa FM, ministrul sanatații Nelu Tatatru spune…

- Aproximativ trei sferturi din populația globului ar fi dispusa sa se vaccineze anti-coronavirus, daca ar aparea un astfel de vaccin, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial. Institutul a chestionat aproape 20.000 de persoane din 27 de tari transmite Digi24. Dar experți…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Strategia anti-pandemie nu funcționeaza pentru ca la nivelul Guvernului exista o lipsa de direcție in privința combaterii pandemiei, a declarat, miercuri, liderul USR, Dan Barna. „Strategia anti-pandemie nu funcționeaza. Numarul cazurilor de Covid-19 crește de la o zi la alta. Unul cate unul, statele…