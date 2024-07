Stiri pe aceeasi tema

- In Argeș a fost descoperit un nou caz de sclavie, in care sunt implicați șapte oameni, inclusiv un copil, ce au fost forțați sa munceasca la o ferma. Daca refuzau sa lucreze, victimele erau maltratate de catre proprietarul locației. Atenție, detaliile urmatoare pot avea un puternic impact emoțional.…

- Carol Georgescu, un pasionat de aventuri montane, a avut o intalnire neașteptata și palpitanta cu un urs chiar in localitatea Cislau. Aceasta este povestea primei sale intalniri fața in fața cu un urs, o intamplare care i-a lasat amintiri de neuitat. Totul s-a petrecut sambata trecuta, pe valea Aninoasa,…

- O pisica are nevoie de mai multe ore de odihna, fiind renumita pentru faptul ca manifesta o adevarata pasiune pentru somn. In medie, aceste animale de companie dorm intre 12 și 16 ore pe zi.Mari contorsioniste, pisicilor le place sa-și indoaie trupurile in tot felul de poziții, ceea ce uneori le poate…

- Intrat in vacanța, Tavi Popescu și-a uimit fanii cu noul lui tatuaj și cu o schimbare de look. Dupa ce in urma cu un an s-a tatuat pe intreg brațul stang, mijlocașul de ani 21 și-a etalat acum noile tatuaje. Octavian Popescu se lauda cu noile tatuaje Fotbalistul roș-albaștrilor se bucura de soare, la…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a avertizat ca o corecție fiscala in Romania nu va fi acceptata ușor și va fi un proces dificil, și este necesara o atentie mare la incercarea de a taia numai pe partea de cheltuieli si facand comparatii care nu sunt potrivite. A spus ca știe…

- Sebastian Burduja, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) pentru Primaria Capitalei, a subliniat sambata importanța proiectului Canalul București-Dunare, considerandu-l o oportunitate majora pentru dezvoltarea orașului. Burduja a menționat ca in ultimele doua luni a primit asigurari din partea…

- Poate și ție ți s-a intamplat sa fierbi un ou tare și sa descoperi un inel verde in jurul galbenușului atunci cand ai taiat ouale. Bucatarii spun ca este perfect normal ca un inel gri-verzui sa apara in jurul galbenușului de ou fiert. Chiar daca nu arata foarte placut, acesta nu este daunator.De ce…

- Utilaje agricole fictive și facturi false: Cum acționeaza infractorii pentru a fura economiile romanilor. O noua schema de inșelaciune, denumita „Fotografia”, a lasat in urma un șir de victime romanești, care au fost pacalite sa transfere zeci de mii de euro catre escrocii din Germania, sub promisiunea…