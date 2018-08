O melodie care va ramane in SUFLETUL oamenilor Fiecare perioada muzicala are piesele ei de suflet, frumusetea ei si moda momentului respectiv. Desi anii ’60 par ca s-au intamplat acum mult, mult timp, un sentiment de familiaritate ne cuprinde stiind ca putem retrai macar intr-o mica masura acea perioada prin muzica mostenita. Iata un playlist pentru cunoscatori cu cele mai frumoase melodii ale muzicii anilor ’60: Ben E. King – Stand by Me (1960) O melodie lenta, o melodie trista, o melodie de dragoste pentru nostalgici sau… o singura piesa, Stand by Me a lui Ben E King. Cu siguranta o stii, ai fredonat-o, poate chiar ai si dedicat-o cuiva… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Previziunile oamenilor de științe sunt sumbre pentru perioada urmatoare, intrucat Europa, America de Nord și Asia vor fi maturate de ploi torențiale. Vremea capricioasa va alterna, insa, cu canicula, conform unui studiu publicat in Nature Communications.

- Nativele zodiei Gemeni nu sunt aproape niciodata singure. Insa, astrele nu au fost de partea lor in ultima perioada, așa ca unele dintre ele sunt singure și neconsolate. Insa norocul pare sa bata la ușa și pentru ele. Cunoscute ca fiind niște persoane destul de complicate, este greu pentru…

- Perioada dificila pentru cantareața Silvia Dumitrescu, care a trebuit sa se desparta de o prietena apropiata. Mai mult decat o amica de suflet a artistei, Marina Procopie a fost și o actrița indragita, cunoscuta pentru rolul memorabil din filmul „Adela”.

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat ieri la semnarea unui nou contract de lucrari din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare, județul Vrancea - Vranceaqua, etapa a II-a”, finanțat in cadrul Programului…

- Fostul director al SRI, George Maior, a mințit in fața Comisiei parlamentare pentru controlul Serviciului, conform șefului acestei structuri, senatorul PSD Claudiu Manda. Din acest punct de vedere, perioada in care Maior ocupa aceasta funcție importanta este foarte diferita de actuala perioada, cand…

- Scoala Gimnaziala Nr. 5 "Nicolae Iorga" din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, de: bull; contabil sef ndash; 0.5 post vacant contractual pe perioada nedeterminata.bull; mediator scolar ndash; 0.25 post vacant contractual pe perioada…

- Festivalul de film de la Munchen, al doilea festival cinematografic german ca importanta dupa Berlinala, desfasurat in perioada 28 iunie - 7 iulie si care, in mod traditional, era un eveniment mai relaxat, specific sezonului estival, doreste sa propuna spectatorilor din acest an teme mai serioase de…

- BERBEC Viata profesionala iti va ocupa tot timpul in aceste zile, insa acum e momentul tau. Cu toate ca trebuie sa faci unele sacrificii, jobul tau este prioritar acum si lui trebuie sa ii acorzi intreaga atentie. Cat de curand vei avea sansa de a te implica intr-un proiect de zile mari datorita…