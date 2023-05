Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua este o bautura populara, de care se bucura oameni de toate varstele și din toate mediile. Și pe buna dreptate – este o sursa de cofeina care te poate ajuta sa te energizezi dimineața. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca este o bautura versatila care poate fi savurata in multe feluri – calda sau…

- Sase institutii reprezentative din domeniul cercetarii medicale din Romania au incheiat, in premiera, un parteneriat pentru dezvoltarea studiilor clinice care se desfașoara in țara noastra. Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), Comisia Nationala de Bioetica…

- Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute din meditatii acordate in particular de persoanele fizice a fost publicat de ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – n. red.). Documentul se adreseaza tuturor persoanelor fizice care acorda sau intentioneaza sa acorde meditatii…

- ”Conform investigatiilor incepute in luna decembrie 2021 de catre autoritatile din Romania si preluate, ulterior, de catre procurorii din cadrul EPPO Iasi, membrii unui grup infractional organizat ar fi infiintat, incepand cu anul 2019, 7 societati comerciale fictive, pentru a obtine in mod fraudulos…

- Stilul de viața al persoanelor care traiesc in mediul rural ii predispune la apariția cancerului de piele, o arata studii recente. Din fericire, acesta este unul dintre puținele tipuri de cancer ”la vedere”, explica Dr. Mihaela Leventer, care transmite la ce semne sa fim atenți atunci cand ne vizitam…

- Agenția Naționala de Meteorologie anunța ca riscul de avalanșa este crescut in toți munții din Romania, inclusiv in cei din județul Bistrița-Nasaud, Calimani și Munții Rodnei. Riscul de avalanșa in Munții Rodnei și Calimani a ajuns la gradul al doilea din cinci, conform buletinului nivometeorologic…

- ANAF a publicat in dezbatere un proiect de ordin al presedintelui institutiei privind persoanele fizice cu averi mari. Documentul stabileste cum va estima ANAF averile mari ale romanilor, iar acestia vor primi notificari. Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili…

- Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili cine face parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. Cei trecuti in lista grupului anterior mentionat si sotii, sotiile, rudele, afinii acestora pana la gradul al doilea vor face parte din grupul extins al persoanelor…