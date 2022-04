Stiri pe aceeasi tema

- Doi jandarmi maramureșeni, printre medaliații Campionatului Național de Judo al MAI. In perioada 30-31 martie, un numar mare de sportivi jandarmi, polițiști, politisti de frontiera si pompieri s-au luptat pe saltea, in localitatea Calimanești din județul Valcea, in cadrul Campionatului de Judo al Ministerului…

- Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea specialiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, au efectuat pe tot parcursul lunii februarie controale la salile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc și pariuri sportive cu puncte de lucru…

- Polițiștii maramureșeni au identificat in trafic patru barbați cu varste cuprinse intre 45 și 58 de ani, toți din Maramureș, care au condus autovehicule in timp ce se aflau sub influența alcoolului. In urma efectuarii testarilor cu aparatul etilotest, rezultatele au fost intre 0,57 mg/l și 0,90 mg/l…

- Marti, 22 februarie, polițiști din cadrul Poliției orașului Dragomirești impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier și a Secției 2 Poliție Bogdan Voda au organizat și au executat o acțiune pe linie de viteza. In cadrul acțiunii, polițiștii au verificat 93 de autovehicule, iar pentru neregulile…

- Polițiștii din Borșa și Ulmeni, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, au oprit pentru control doua autoturisme, la volanul carora au identificat doi barbați de 23 și 46 de ani, comițand infracțiuni rutiere, respectiv conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice sau fara permis de…

- In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca o autoutilitara este condusa de un barbat aflat sub influența alcoolului pe strada Mihai Eminescu. Autoutilitara a fost identificata și oprita in trafic de polițiștii din cadrul Biroului…

- Conform Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, soția acestuia a sesizat marti, la pranz, Politia orasului Zarnesti ca sotul ei a plecat de acasa joi dimineata si nu a revenit. Polițiștii au inceput cautarea barbatului de 65 de ani , din localitatea Poiana Marului. Acesta a fost gasit mort intr-o…

- In perioada 15-16 ianuarie a.c., efectivele de politie rutiera și de ordine publica din cadrul: Serviciului Rutier, Serviciului Ordine Publica, Polițiilor municipale și orașenești, Poliției Stațiunii Voineasa și secțiilor de poliție rurala au organizat si desfasurat acțiuni in sistem integrat, pentru…