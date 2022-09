Stiri pe aceeasi tema

- Problema gandacilor in locuințele de la bloc este una constanta. Nesimțirea unor proprietari de locuințe care refuza sa se implice pare a fi la fel. ”Sunt chiriaș și m-am mutat intr-un apartament acum 3 saptamani. La cateva zile dupa ce m-am mutat am sesizat cațiva gandaci de bucatarie. Am cumparat…

- Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul are obligatia de a prezenta si politistului local, la solicitarea acestuia, datele de identificare a persoanei careia i-a incredintat vehiculul. In caz contrar, cel in cauza risca sa fie sanctionat, potrivit unui proiect initiat de deputati liberali,…

- Asadar, prin AC 803 din data de 30 august 2022, firma doreste construirea unui imobil P 2 3E Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Atlas Imobiliare Investment SRL, prin Mela Dumitru pentru o investitie pe strada Liviu Rebreanu nr. 29 din Constanta. Asadar, prin AC 803 din…

- Dan Alexa și jucatorii sai au avut parte de o vizita neașteptata la antrenament: un super bolid care „prinde” 100 km in doar 3 secunde! Dominic Marcu, pilot in Campionatul Național de Viteza in Coasta, le-a explicat fotbaliștilor de la FC Brașov ce inseamna sa fii rapid și, in plus, le-a oferit acestora…

- Un șofer a ramas blocat cu o mașina furata pe scarile unei stații de metrou din Madrid. Barbatul a fost arestat, iar testele au aratat ca se afla sub influenta drogurilor. Totul s-a intamplat in Madrid, unde conducatorul auto a ajuns cu tot cu autoturism pe scarile unei stații de metrou. Furase mașina…

- Celebrul actor Roger E. Mosley, vedeta „Magnum P.I." a murit intr-un mod tragic la varsta de 83 de ani, in cursul zilei de duminica. Starul de la Hollywood avusese un accident de masina cu doar trei zile inainte sa isi piarda viata, iar fiica sa sustine ca organismul i-a cedat in urma ranilor suferite.…

- O fetița de doi ani a ajuns la spital in stare critica, dupa ce parinții au lasat-o in mașina, la mai mult de 30 de grade Celsius, ca sa „se poata certa”. S-a intamplat in Borgo Montello, Italia, noteaza Mediafax. Au lasat-o in mașina la 30 de grade CelsiusParinții copilului, doi tineri de…

- Un roman stabilit de mai mulți ani in Italia i-a luat prin surprindere pe carabinieri. A alertat autoritațile, spunand ca autoturismul lui a fost furat și ca in interior se afla fiul sau, un adolescent in varsta de 12 ani. Ulterior, romanul in varsta de 29 de ani s-a ales cu probleme. Iata cum a fost…