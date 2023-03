O masina s-a rasturnat in zona cimitirului din Valu lui Traian!

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina inter Eforie Sud si Eforie Nord. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. Un tir incarcat cu piatra s a rastunat.La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada General Boerescu.Evenimentul rutier s a produs intre doua autoturisme. La locul accidentului au fost trimise…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in Tariverde. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. O masina a cazut in canal. In urma impactului, a rezultat o victima constienta. La locul accidentului au fost…

- Dupa miezul noptii, in jurul orei 00.15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Ovidiu, sensul giratoriul intersectie cu A4. Este vorba despre un accident rutier. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum si echipaje ale…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Tuzla. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN2A, intre Stupina si Crucea.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier in care este implicat un autocamion. Evenimentul rutier a fost urmat de scurgeri de combustibil. In…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Stupina spre Constanta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. Sunt implicate o masina de gunoi si o autoutilitara. In urma impactului, o personaa…

- In jurul orei 08.30., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in localitatea Albesti. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat intr un copac. In urma impactului, o personaa a fost ranita. Victima este neincarcerata.…