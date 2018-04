Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta seara la ieșirea din Lugoj, inspre Caransebeș, in apropierea localitații timișenie Gavojdia. Din primele informații, in urma impactului una dintre mașini s-a rasturnat in afara carosabilului. Persoana care se afla la…

- O masina s-a rasturnat pe strada în sectorul Botanica al Capitalei. Accidentul a avut loc pe bulevardul Dacia intersectie cu Traian. Potrivit martorilor oculari ar fi vorba despre o masina de taxi, care s-a ciocnit violent cu un alt automobil. O persoana a fost transportata…

- O femeie și fetița ei de 10 ani au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat dupa ce o alta i-ar fi taiat calea. Accidentul a avut loc astazi la pranz pe DJ203 K, la ieșirea din Vadu Pașii. La volan se afla femeia care ar fi insarcinata in 4 […] Articolul Mama și fiica, la spital…

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut, scrie Romania TV. Accidentul…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- Prima zapada serioasa i-a bagat in sperieti pe unii conducatori auto. Duminica, se pare ca au fost trei ceasuri rele pentru Iulian Idriceanu de 59 de ani din Campulung. Acesta se aflka la volanul unui autoturism marca Logan pe socseaua de centura a Cajmpulungului, atunci cand a pierdut controlul…

- Au aparut imaginile cu accidentul din aceasta dupa amiaza de pe DN2A la intrarea in localitatea Crucea din judetul Constanta. Va reamintim ca, un TIR s a rasturnat peste o masina incarcata cu butelii. In urma impactului autotrenul a rupt gardul unei gospodarii si a intrat in curte. Camere video din…

- Un accident mortal s-a produs in aceasta seara pe DN1, in jurul orei 18.15, in zona Nistorești. Un barbat a fost lovit de un autoturism in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar drumul național. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Sinaia, iar in urma impactului barbatul (in varsta de…