O mașină s-a răsturnat în urma unui accident, în Timiș Trei persoane au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta seara la ieșirea din Lugoj, inspre Caransebeș, in apropierea localitații timișenie Gavojdia. Din primele informații, in urma impactului una dintre mașini s-a rasturnat in afara carosabilului. Persoana care se afla la volanul acesteia a necesitat ingrijiri medicale, fiind transportata de o […] Articolul O mașina s-a rasturnat in urma unui accident, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

