O masina s-a rasturnat in Constanta! Primele informatii despre evenimentul rutier

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Constanta, drumul spre Cumpana, dupa sensul giratoriu.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat in stalp. La locul accidentului au fost trimise…

- In zorii zilei de 16 iulie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Agigea.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. Este vorba despre un autoturism care ar fi intrat intr o scoala in constructie. In urma impactului, o persoana a fost ranita.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Phoenix Resort, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua masini.In urma impactului, nu au rezultate victime…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Pajurei. In urma impactului, un pieton a fost ranit.La locul accidentului au fost trimise echipaje…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Eliberarii. O masina a intrat in stalp. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Piata Balada din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un copil de 7 ani a fost ranit. La locul accidentului au fost trimise…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Varful cu Dor. In evenimentul rutier sunt implicate doua masini. In urma impactului, o persoana…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la un camion in zona Aeroportului Mihail Kogalniceanu. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale…