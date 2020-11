O mașină s-a RĂSTURNAT în comuna Feleacu din cauza zăpezii. 2 minori au fost răniți FOTO

Sâmbata dimineața, în jurul orei 8, a avut loc un accident rutier în comuna Feleacu. O femeie de 21 de ani, din Cluj-napoca, se deplasa spre Turda, când a pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila.

Mașina a lovit un parapet de beton și s-a rasturnat. Pasajerii au fost raniți au fost raniți În urma impactului, pasagerii mașinii au fost raniți. În mașina se aflau doi minori, de 10, respectiv 12 ani, și o femeie de 32 de ani. Aceștia au fost transportați la o unitate medicala pentru îngrijiri… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

