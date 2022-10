Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a luat foc marți dimineața in Pasajul Unirii din Capitala, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din tunel. Imaginile au fost publicate inițial de Digi24.ro și prezinta momentul in care mașina, un MiniCooper galben, ia foc. La bord erau doi adulți și un copil, care au ieșit…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 09:30, un autoturism in care se aflau trei adulți și un copil, a luat foc in mers in momentul in care traversa Pasajul Unirii in direcția Bulevardului Dimitrie Cantemir. In cel mai scurt timp de la producerea incendiului, la fața locului au ajuns mai multe echipaje…

- O mașina a luat foc in mers, in aceasta dimineața, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, insa, potrivit martorilor, prima autospeciala nu a putut intra in pasaj din cauza inalțimii. In jurul orei 10:40, incendiul a fost stins.…

- O mașina a luat foc marți dimineața, in Pasajul Unirii din București, circulația fiind blocata. Pasajul este plin de un fum dens iar sistemul de ventilare nu ar funcționa corespunzator, conform martorilor, deși abia a fost dat in folosința, odata cu reabilitarea intregii lucrari. Opt mașini de pompieri…

- O mașina a luat foc in mers, cu puțin timp in urma, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, insa, potrivit martorilor, prima autospeciala nu a putut intra in pasaj din cauza inalțimii. In zona sunt degajari mari de fum.La fața…

- ”Asa cum a anuntat Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, in data de 19 iunie, Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar. Dupa 77 de zile de munca, fara niciun fel de intarziere, lucrarile de punere in siguranta a celui mai important obiectiv de infrastructura…

- Un copac a cazut din senin peste un BMW parcat, in Pitești. Intervenția de indepartare a trunchiului s-a dovedit a fi problematica, mașina fiind avariata și mai rau, potrivit imaginilor difuzate de Ziarul Argeșul. S-a intamplat marti, 16 august, pe Strada Trivale din Pitesti. Masina era parcata regulamentar,…

- In cursul acestei dimineti, dupa ora 04.30, am fost solicitati, prin apel la numarul unic de urgenta 112, sa intervenim, in localitatea Ovidiu, la un accident rutier urmat de un incendiu ce se manifesta la un atelier auto.Au fost alocate, ca mijloace de interventie, trei autospeciale de stingere cu…