O mașină s-a dat peste cap într-un sens giratoriu din Timișoara Un șofer a ajuns la spital dupa ce, intr-un sens giratoriu de pe șoseaua care iese din Timișoara spre Moșnița Noua, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. „Un barbat, in varsta de 66 de ani, a condus un autoturism pe strada Calea Buziașului, dinspre Timișoara inspre localitatea Moșnița Noua, iar la sensul […] Articolul O mașina s-a dat peste cap intr-un sens giratoriu din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, luni, pe Calea Buziașului din Timișoara, spre Moșnița Noua. Un barbat de 66 de ani a fost ranit dupa ce a urcat cu mașina pe un sens giratoriu și s-a rasturnat. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, a condus un autoturism pe strada Calea Buziașului, dinspre Timișoara inspre localitatea Moșnița Noua, iar la sensul giratoriu din dreptul strazii Magnoliei a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma impactului…

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, a condus un autoturism pe strada Calea Buziașului, dinspre Timișoara inspre localitatea Moșnița Noua, iar la sensul giratoriu din dreptul strazii Magnoliei a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma impactului…

- Un barbat de 63 de ani a murit, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc la ora 20,10, pe Calea Buziasului, iar potrivit primelor informatii, barbatul decedat traversa strada printr-un loc nepermis. Potrivit IPJ Timis, un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autovehicul…

- Un tanar, de 23 de ani, a pierdut controlul volanului, iar mașina a lovit un sens giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o adolescenta de 16 ani, aflata pe scaunul din dreapata șoferului, a fost grav ranita, informeaza Tion.ro. Accidentul s-a produs joi seara pe DJ 592, in Moșnița Noua, pe…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Timișoara spre Moșnița Noua, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu sensul giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o tanara de 16 ani, pasagera in autoturism, a fost ranita și transportata la spital. Polițiștii…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Timișoara spre Moșnița Noua, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu rondoul din sensul giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o tanara de 16 ani, pasagera in autoturism, a fost ranita și transportata la spital.…

- Un accident grav s-a petrecut, in aceasta seara, dupa ce o mașina a intrat intr-un sens giratoriu aflat pe DJ 592, care leaga Timișoara de Moșnița Noua și s-a rasturnat. Autovehiculul a fost condus de un barbat, in varsta de 23 de ani. In urma impactului, o tanara de 16 ani, pasagera in autoturism,…