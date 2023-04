O mașină parcată a luat foc în urma unui scurtcircuit Un autoturism marca VW Touran a fost distrus parțial in urma unui incendiu care s-a inregistrat luni, la orele amiezii. Autoturismul era parcat in curtea proprietarului, care la un moment dat a observat ca de sub capota iese fum. A fost apelat numarul de urgența 112, iar la fața locului a ajuns un ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 12 aprilie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un eveniment produs pe strada Andrei Mureșanu din municipiu. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 67 de ani din municipiu, aflat la volanul unui autoturism, condus inspre…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 21 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce ar fi furat mai multe scule electrice dintr-un autoturism parcat pe strada. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Timp de cateva ore, serviciile de urgenta nu au putut ajunge la ocupantii unei masini strivite sub tractor, in Germania. Pana seara, nu era clar pentru politisti daca in afara soferului mai erau alti oameni in epava si, prin urmare, morti. Drumul de stat 182 a fost complet inchis joi seara, pe durata…

- Un baiat de 19 ani din Braila este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un autoturism parcat in zona trecerii bac Braila-Smardan si l-a vandut la fier vechi, informeaza vineri IPJ Braila, citat de Agerpres. „La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 12.30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii…

- A fost alerta miercuri seara in satul Balteni, comuna Conțești! Un autoturism parcat a fost cuprins de flacari. Din fericire, nu au existat victime in urma evenimentului. La locul incendiului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta la un autoturism parcat. Pompierii au acționat pentru lichidarea…

- O femeie in varsta de 56 de ani, care conducea un autoturism VW, a murit in urma unui accident rutier produs joi, la ieșirea din Campulung Moldovenesc spre Pojorata, mai precis la intersecția DN 17 cu DN 17A, dinspre Sadova.Mașina condusa de femeie, un mic VW Up, care circula dinspre Sadova, a fost…

- O masina de politie stationata pe marginea DN 7C, in localitatea Bascov, a fost avariata de o autoutilitara al carei sofer consumase alcool, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, citat de Agerpres. „O autospeciala de politie repartizata Sectiei de Politie Rurala Bascov, care…

- Un biciclist prieten cu Bachus a fost victima unui eveniment rutier soldat cu ranirea sa, joi, 26 ianuarie, pe un drum comunal din Bozieni. Barbatul in varsta de 37 de ani, care se deplasa pe o bicicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat. “La data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 19:00,…