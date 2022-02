O mașină înmatriculată în Ucraina, în care se aflau și trei copii, implicată într-un accident în Neamț In contextul in care situația din Ucraina continua sa se afle in atenția lumii intregi, iar mulți oameni din aceasta țara au ales sa-și paraseasca locuințele, cautand refugiu dincolo de granițe, s-a aflat ca un autoturism cu numar de inmatriculare ucrainean, in care se aflau adulți, dar și trei copii, a fost implicat intr-un accident […] The post O mașina inmatriculata in Ucraina, in care se aflau și trei copii, implicata intr-un accident in Neamț first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

