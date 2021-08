Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc in Iași, unde un șofer de 22 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului mașina s-a rupt in doua, scrie Ziarul de Iași. Accidentul a avut loc duminica dimineața intre localitațile Mihail Kogalniceanu și Țiganași, din județul…

- S-a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unui accident rutier care s-a petrecut in localitatea Gheraestii Noi din judetul Neamt, in care a fost implicata o ambulanta si un autoturism marca Opel. La ora 03.05 am primit o solicitare de interventie la un accident rutier in localitatea Gheraeștii…

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. UPDATE! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…

