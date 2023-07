Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din Ineu spre Șicula. Patru persoane au fost accidentate. La fața locului s-au deplasat doua ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD. „In acesta dupa-amiaza, in jurul…

- Un accident rutier a avut loc duminica in localitatea Cațcau, in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului. Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Cațcau. „La intervenție au luat parte o autospeciala cu modul de…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in judetul Arad, intre Gurba si Cermei, unde o masina si o autoutilitara s-au ciocnit frontal. O victima a ramas incarcerata in urma impactului. Pompierii din Ineu au intervenit la fata locului cu un echipaj de descarcerare, pe DJ 709, unde traficul a…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Cardinal Iuliu Hossu. Din primele informații, in accident au fost implicate…

- Un accident rutier a avut loc sambata, dupa-amiaza, langa Parcul Central din Cluj-Napoca. Din primele date, o femeie a fost ranita in urma impactului violent.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Cardinal Iuliu Hossu. Din…

- O femeie de 70 de ani a suferit multiple traumatisme dupa ce a fost prinsa, vineri, sub o masina, in timp ce se afla pe trotuar. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare pentru a scoate o femeie, in varsta de aproximativ 70…