- O mașina a luat foc, marți dimineața, pe o strada din Lugoj. Pompierii au anunțat ca mașina a fost cuprinsa de flacari la intersecția strazilor Magnoliei cu Eminescu. In momentul izbucnirii incendiului in mașina se aflau o femeie cu doi copii. Aceștia au reușit sa se evacueze la timp. Pompierii aflați…

- Simona Lazar, o femeie din Buzau, in varsta de 40 de ani, a fost gasita moarta, in propria mașina, dupa ce fusese data disparuta cu cateva zile in urma. Cadavrul a fost descoperit in autoturismul ce era parcat intr-o zona necirculata a orașului. Femeia lucra ca infirmiera la secția ATI a Spitalului…

- La data de 16 mai a.c., ora 12:15, prin apel 112, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca in localitatea Argea din comuna Ploscuțeni, o femeie, de 73 de ani a fost acroșata de un autoturism. In urma evenimentului rutier, aceasta a suferit vatamari ușoare și a fost transportata la o unitate medicala…

- O fata de doar 13 ani, care a disparut ieri de acasa, este cautata acum de polițiști și familie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac cercetari pentru a afla ce s-a intamplat cu adolescenta din Lugoj. Joi, in jurul orei 13:00, Radinaru Cristina-Emanuela a plecat de acasa, iar pana in…

- La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 09.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Dealu Morii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe drumul comunal. Intrucat conducatorul auto nu s-a conformat, s-a procedat la urmarirea acestuia. La un moment dat,…

- Un accident de circulație s-a petrecut in aceasta dimineața, in jurul orei 10, pe strada Horea din municipiul Gherla. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, un barbat de 48 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, efectuand manevra de mers inapoi cu intenția de a ieși din parcarea unui imobil,…

- Intervenție a jandarmilor și a asistenților de la DGASPC Timiș, in apropiere de Lugoj. Oamenii legii au pus in aplicare o sentința judecatoreasca pentru a ridica de urgența doi minori neglijați de familie. Adulții sunt aceiași care se declarau traci liberi, in toamna trecuta, cand au fost ridicați de…

- Un autoturism care se deplasa pe autostrada A1, in apropiere de Lugoj (kilometrul 458, nodul spre A6), a fost cuprins de flacari in mers. „La fața locului s-a deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD și 10 pompieri. Autoturismul a ars in proporție…