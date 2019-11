Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de la ISCR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului) s-a izbit intr-un stalp trei persoane fiind ranite din care una grav. Accidentul s-a petrecut astazi dupa amiaza la ieșirea din municipiul Radauți spre Marginea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, persoana…

- Un accident foarte grav a avut loc in noaptea de duminica spre luni, pe DNE578, in localitatea Carta din Harghita. Doi tineri au murit pe loc, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o casa.

- Ziarul Unirea FOTO. Imagini INSOLITE pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, inainte de ieșirea spre Mediaș, cu un porc viu, pierdut dintr-o mașina Imagini INSOLITE de pe autostrada Sebeș-Sibiu, inainte de ieșirea spre Mediaș, cu un porc viu, pierdut dintr-o mașina au fost surprinse de un participant la trafic.…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc sambata de dimineata, in Harsewinkel, Germania, doi tineri, de 20 si 28 de ani, murind pe loc, dupa ce masina in care se aflau, un Ford Fiesta, a intrat intr-un copac, in jurul orei 6.45. La volan se afla Vilian Bulboaca, un moldovean de 20 de ani, potrivit…

- Cei doi tineri care au batut in trafic pasagerii dintr-o mașina aflata in coloana la semafor, in București, au fost reținuți azi-noapte. Ei sunt acuzați de lipsire de libertate și talharie calificata.

- Doi tineri, de 16 și 19 ani, au amenințat, vineri, cu un pistol airsoft și un cuțit un barbat, caruia i-au furat mașina. Polițiștii constanțeni au instituit filtre pe drumurile din zona și intr-o jumatate de ora i-au prins pe cei doi adolescenți, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Constanța, polițiștii…

- Accident grav, in urma cu puțin timp, pe traseul Chișinau-Anenii Noi la ieșirea din localitatea Todirești. O persoana a ajuns la spital, dupa ce o mașina s-a ciocnit violent de un camion.

- Poliția din Canada a descoperit doua cadavre despre care cred ca sunt ale lui Kam McLeod, de 19, și Bryer Schmegelsky, de 18 ani, cei doi tineri suspectați de uciderea a trei persoane luna trecuta, scrie BBC News. Kam McLeod si Bryer Schmegelsky erau cautati de autoritatile canadiene inca din luna iulie…