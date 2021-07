O mașină în care se aflau 3 persoane a căzut de pe un pod, în județul Neamț O mașina in care se aflau 3 persoane, a parasit partea carosabila și a cazut de pe un pod in raul Cracau, pe raza localitații Bodeștii de Jos. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD EPA și o ambulanța SMURD TIM din cadrul Detașamentului Piatra Neamț și un […] The post O mașina in care se aflau 3 persoane a cazut de pe un pod, in județul Neamț appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

