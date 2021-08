Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație in localitatea Dumbraveni. Un autoturism condus de un tanar, de 19 ani, din județul Braila, a intrat in coliziune cu un parapet din beton. In urma impactului a rezultat ranirea a doi pasageri,…

- Un accident rutier mai putin obisnuit s-a produs duminica dimineata, 11 iulie, in comuna Bodesti. Un autoturism in care se aflau trei persoane a cazut de pe un pod in raul Cracau. Cele trei persoane au fost transportate la spital. “In aceasta dimineața, in jurul orei 05:50, prin apel la 112, pompierii…

- S-a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unui accident rutier care s-a petrecut in localitatea Gheraestii Noi din judetul Neamt, in care a fost implicata o ambulanta si un autoturism marca Opel. La ora 03.05 am primit o solicitare de interventie la un accident rutier in localitatea Gheraeștii…

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…

- Astazi, la amiaza, un coleg de-al nostru de la Poliția Locala Iași, Cristian Neculau din cadrul Serviciului Siguranța Circulației, a salvat de la inec o tanara care, intr-un fel sau altul, a ajuns cu mașina in Lacul Ciric. Polițistul local efectua serviciul in zona și nu a ezitat sa intervina atunci…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. UPDATE! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…

