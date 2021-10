Stiri pe aceeasi tema

- “Anual, din fiecare 20 de masini inmatriculate in Romania, cel putin una produce accidente in trafic soldate cu pagube materiale sau vatamari corporale si decese. Aceasta frecventa poate varia semnificativ, ajungand si la valori de peste 22% in zona transportului de marfuri”, arata UNSAR, citand un…

- Proiectul de act normativ a fost discutat cu reprezentanti ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare.Din pacate, in acest moment, in urma anunțului falimentului celui mai mare asigurator auto din Romania, cu peste 3 milioane de clienți, șoferiii care sunt implicații in accidente…

- Piata asigurarilor RCA din Romania va continua sa functioneze si va depasi situatia creata de suspendarea autorizatiei de functionare a City Insurance iar detinatorii de polite RCA emise de catre acea societate si pagubitii sunt protejati de lege prin mecanismele de protectie construite in acest sens,…

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 de euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare despagubire achitata in 2019, a anuntat Uniunea Nationala a Societatilor de…

- Doua treimi (66%) din cele mai mari 50 de daune achitate in baza asigurarilor pentru locuinte au fost provocate de incendii, potrivit unui comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). In 2020, asiguratorii membri UNSAR au platit despagubiri…

