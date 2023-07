O mașină de poliție s-a răsturnat la Roma urmărind un autoturism cu numere românești O mașina de poliție s-a rasturnat la Roma, vineri, urmarind un autoturism cu numere romanești. Doi ofițeri de poliție au ajuns la spital, unul dintre ei fiind in stare critica, informeaza Rotalianul. Urmarirea a inceput in centrul orașului și s-a incheiat pe autostrada A24, cand mașina de poliție s-a rasturnat in incercarea de a opri o mașina Saab, de culoare gri, cu numere romanești de inmatriculare. O patrula, aflata in jurul orei 22.30 in apropiere de gara Termini, a observat mașina cu numere romanești comportandu-se suspect și a decis sa o opreasca pentru control. In loc sa se supuna, șoferul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

