Stiri pe aceeasi tema

- Accident spectaculos in Capitala. O autospeciala de poliție aflat in misiune a izbit un biciclist și mai apoi a ricoșat intr-o alta mașina. In jurul orei 14:40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Vacarești. Conducatorul unei autospeciale…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- Rata de infectare crește accelerat in București, ajungand la 12,24 la mia de locuitori, potrivit DSP București. Practic, mai mult de un bucureștean din o suta s-a infectat cu Covid in ultimele doua saptamani. Sectorul 1 a ajuns la incidența 14, iar in jurul Capitalei, 24 de localitați au o rata de infectare…

- Descoperire incredibila in randul polițiștilor din Capitala. Un agent a fost testat pozitiv la substanțe psihotrope, la intrarea in tura. Potrivit unor surse din Poliție, acesta lucreaza la Secția 20 Poliție. A fost declanșata o ancheta disciplinara, agentul fiind restras din zona de intervenție la…

- Salvamontistii au participat, marti, la o actiune dificila de recuperare a unui turist, care s-a accidentat pe Valea Caraimanului si nu s-a mai putut deplasa. Barbatul a fost coborat pe targa, dupa patru ore. Turistul din Capitala urca pe munte impreuna cu familia si a alunecat, in zona superioara a…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, pe DN73, in apropiere de Pitești și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, un șofer de 56 de ani, din Campulung, a pierdut controlul mașinii pe care […] The post…

- Un TIR scapat de sub control a distrus o mașina de Poliție și o autospeciala a Jandarmeriei. S-a intamplat in Salaj, chiar in fața unui post de Poliție. Un jandarm a ajuns la spital. Șoferul camionului ar fi adormit la volan. A ieșit d epe carosabil și a lovit in plin o mașina de Poliție, […] The post…