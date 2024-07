O mașină de poliţie aflată în misiune, implicată într-un accident rutier în Constanța. Un polițist a fost rănit Un accident rutier a avut loc vineri, 5 iulie, in Constanța, la intersecția strazilor Mangaliei cu Pandurului, cand o mașina de poliție cu semnalele acustice și luminoase in funcțiune a intrat intr-un autoturism, a relatat IPJ Constanța.„Din primele verificari efectuate, autospeciala de poliție se deplasa pe Șoseaua Mangaliei, in regim prioritar, avand semnalele acustice și luminoase in funcțiune, iar la intersecție cu strada Pandurului a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din partea stanga a conducatorului autospecialei, la culoarea verde a semaforului electric in funcțiune”, a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, un accident rutier a avut loc in municipiul Constanta, la intersectia semaforizata a strazilor Mangaliei cu Pandurului. Potrivit primelor informatii, in incident este implicata si o masina a politiei.Actiunea este in dinamica, revenim cu informatii. ...

- ACCIDENT la ieșire din Alba Iulia spre Oarda: Un biciclist RANIT dupa impactul cu o mașina. Trafic ingreunat ACCIDENT la ieșire din Alba Iulia spre Oarda: Un biciclist RANIT dupa impactul cu o mașina. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc sambata la amiaza, la ieșirea din Alba Iulia spre Oarda.…

- O masina a luat foc, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui accident rutier produs in zona localitatii Padureni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, in accident a fost implicat un singur autoturism, in care se afla un tanar…

- Accident rutier la limita localitații Mica cu Nires din județul ClujPompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea Mica.La fața locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul al Serviciului…

- Un tanar de 19 ani, din Gorj, a fost ranit intr-un accident rutier produs ieri pe DN66-Branești. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat, in varsta de 19 ani, din Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism din direcția localitații Targu…

- Atentie, soferi.A avut loc un accident rutier in intersectia Dacia, municipiul Constanta.Din primele informatii, a fot implicaa o masina de politie.Vom reveni cu detalii Citeste si:UPDATE. Stiri Constanta: Eveniment rutier pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Trocadero. Intervine o ambulanta FOTO…

- O masina de politie a fost implicata intr-un accident rutier in municipiul Constanta, iar aceasta avea in functiune semnalele luminoase, conform news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca sambata, in jurul orei 23.