O mașină de Poliție a plonjat într-un râu cu cei doi agenți care urmăreau un fugar nu Doi politisti au fost raniti dupa ce masina lor s-a rasturnat de pe pod intr-un rau, in timp ce urmareau un sofer fara permis. Autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, cand oamenii legii urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Echipajul de politie a pornit in urmarirea masinii, cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei in functiune. Soferul care era urmarit a parasit masina si a fugit, el fiind gasit ulterior la domiciliu. Este vorba de un tanar de 22 de ani care nu detine permis de conducere. El nu consumase bauturi alcoolice.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti din Iasi au fost la un pas sa moara inghetati, cand urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Au plonjat cu masina in raul Bahlui, in noaptea de sambata spre duminica. Agentii de la Rutiera au efectuat initial semnalul regulamentar de oprire conducatorului unei masini,…

- Cei doi politisti au fost raniti dupa ce masina lor s-a rasturnat de pe pod intr-un rau intr-o urmarire dupa un șofer ce conducea fara permis.Mașina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau autoturismul condus de un tanar fara permis auto.Accidentul…

- Doi politisti au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Harlau, judetul Iasi. Politistii au efectuat…

- Doi politisti au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Harlau, judetul Iasi. Politistii au efectuat…

- Masina in care se aflau polițiștii a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce oamenii legii urmareau un autoturism condus de un tanar de 22 de ani fara permis auto, a relatat news.ro, care citeaza comunicatul IPJ Iași. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica,…

- Doua masini au cazut azi-noapte de pe un pod din Parcovaci (Harlau, judetul Iasi) in raul Bahlui. Potrivit unor surse oficiale, prima masina - Dacia Duster – apartinea Politiei si urmarea un Volkswagen Passat, autoturism care ar fi fost condus de un tanar fara permis auto. La locul accidentelui, medicii…

- Politistii botosaneni au folosit armamentul din dotare pentru a bloca un sofer care a nu oprit la semnal. Tanarul aflat la volan are 18 ani și nu deține permis de conducere, informeaza News.ro. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 1 Botosani au facut, sambata, pe drumul comunal DC 56A,…

- Un tanar de 23 de ani a decedat in urma unui grav accident produs pe traseul Balți- Ribnița, in apropierea satului Gura Cainarului. Polițiștii din Florești au fost alertați despre coliziune in jurul orei 11:00.