O mașină de gunoi a dat peste un clujean aflat într-un scaun destinat persoanelor cu dizabilități Luni, in jurul orei 13.40, pe DJ 107 M, in localitatea Iara a avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana a fost transportata la o unitate medicala. Din primele date, conducatorul unei autoutilitare de ridicare a gunoiului menajer, in varsta de 68 de ani, din Turda, aflandu-se in parcare unei stații de carburant, la punerea in mișcare a vehiculului ar fi surprins și accidentat un barbat de 66 de ani, din aceeași localitate, care se afla in scaun destinat persoanelor cu dizabilitați, pe partea carosabila, in calitate de pieton. In urma evenimentului, pietonul a fost transportat la spital… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

