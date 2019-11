Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, considera ca sportul romanesc, si fotbalul in special, se confrunta cu o problema grava, absenta managerilor specializati in domeniul sportiv, chiar daca UNEFS a inaugurat in 2019 un program de licenta in acest sens. "Eu…

- In ziua de azi exista nenumarate invenții menite sa ne faca viața mai ușoara, dar și sa micșoreze timpul de lucru. Sa știi sa coși sau sa croiești, in principiu sa folosești o mașina de cusut nu este neaparat un scop in viața. Acum cand exista o multitudine de magazine de imbracaminte, este mult mai…

- Programul de guvernare pentru domeniul Transporturi și Infrastructura al Cabinetului Orban prevede o serie de masuri in sectorul rutier, printre care finalizarea proiectelor in executie, dar si unele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 11.10. a.c , un accident rutier s a produs pe DN 3, la km 147 400. Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta a declarat:Astazi, in jurul orei 06.05, un barbat de 20 de ani a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Ostrov catre Baneasa si ajungand la km 147 400, zona Dervent, nu a adaptat viteza…

- Intr-o postare pe pagina de Facebook, Politia Romana le ofera cateva sfaturi soferilor legate de utilizarea navigatiei. Astfel, din data de 12 octombrie, data de la care vor intra in vigoare noile prevederi care modifica legislatia rutiera, conducatorii auto nu vor mai avea voie sa foloseasca telefoanele…

- Un autoturism al Poliției a fost izbit de un autovehicul, in intersecția de la Teatrul Național din Cluj, care nu a acordat prioritate deși mașina Poliției avea sirena și semnalele acustice in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit Politiei Dolj, un tanar de 20 ani, din Tatomiresti, care conducea un autoturism pe DN 6, la iesire din Filiasi catre Craiova, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit un stalp de sustinere a retelei electrice. Din primele date a reiesit ca acesta conducea cu viteza prea mare…

- Mai multi locuitori din Crasna, dar si fiul fostului sef al Directiei Silvice, Costel Bobic, au accesat fonduri europene pentru a dezvolta afaceri in agricultura. Sumele primite de acestia ajung de pana la 25.000 de euro, baiatul fostului sef al Dire...