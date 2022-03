O mașină de curse construita de 18 studenti ieseni va lua startul la trei curse de „Formula Student” O mașina de curse construita de 18 studenti ieseni va lua startul la trei curse de „Formula Student”, care vor avea loc incepand cu luna iunie, anul acesta, in Italia, Olanda și Croația. Au platit suma de 2.000 de euro pentru inscriere, au trecut toate probele necesare pentru a fi admiși, iar acum au inceput sa lucreze, in atelierele Facultații de Mecanica, la monopost. Costurile pentru realizarea unei mașini de curse sunt de minimum 20.000 de euro, bani asigurați integral din diferite sponsorizari. Munca este foarte complexa, explica profesorii, fiindca inscrierea și participarea la aceste etape… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

